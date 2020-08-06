Спрос на отдых на Алтае в 2020 году вырос на 40%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Туристический спрос на алтайском направлении этим летом вырос на 30-40% по сравнению с прошлым годом, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Запоздалое открытие сезона в Алтайском крае с 27 июня, а в Республике Алтай - с 3 июля привело не только к росту нетипичного потока туристов, но и к особому запросу на комфорт. При этом спрос вырос на 30-40%", - сказала Тюрина.

По данным билетных агрегаторов, в июне - июле интерес к авиабилетам в Горно-Алтайск и Барнаул по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 4,3 раза, сообщила эксперт. Одновременно с этим средний чек на авиабилеты по этим направлениям снизился на 43% год к году, до 11,3 тыс. руб.

Едут на Алтай и на собственных машинах, добавила она. При этом аудитория региона в этом году расширилась - сюда направились "любители пляжа и заграницы, которых удивляет, когда где-то нет звездных гостиниц", отметила представитель РСТ. При этом мест в хороших отелях уже почти не осталось, а вип-туристы буквально перекупают места в вертолетах и номера в отелях, как на аукционе, сообщила эксперт.

"Лавинообразный рост запросов, и это естественно, поскольку регион активно продвигается. Поток вырос в основном за счет Москвы и Петербурга, а также сибиряков, которые приезжают на выходные. Места на сертифицированных базах, которые предлагают не только размещение, но и сервис, в дефиците до сентября - октября", - сообщила Тюрина.

Найти размещение на август пока можно в санаториях Белокурихи, поскольку из-за пандемии здравницы лишились корпоративных клиентов по линии социального страхования, уточнила она.