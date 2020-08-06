Прокуратура организовала проверку из-за загрязнения атмосферы большей части Омска

ОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Прокуратура Омской области организовала проверку по факту загрязнения сероводородом в ночь на 6 августа атмосферы Омска, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Превышение нормы содержания этого вещества было зафиксировано в трех из пяти округов города, где уже несколько дней стоит тридцатиградусная жара.

Жалобы на загрязнение атмосферы стали поступать от жителей со всего города в ночь на 6 августа. В местных группах соцсетей люди сообщали, что вынуждены в сильную жару закрывать окна, чтобы избавиться резкого химического запаха. "Прокурор Омской области Николай Студеникин в связи с выявленными фактами загрязнения атмосферного воздуха поручил подчиненным работникам с участием контролирующих органов организовать проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды с целью установления виновных в загрязнении атмосферного воздуха лиц и привлечения их к ответственности", - сказали в прокуратуре.

В Минприроды Омской области ТАСС рассказали, что превышение предельно допустимой концентрации сероводорода от 1,4 до 3,1 раза было зафиксировано в ночь на 6 августа с 11 точках в Советском, Кировском и Центральном округах Омска. По данному факту Росприроднадзор проводит проверку на объектах компании "Омскводоканал". Представители Минприроды в рамках соглашения об экологическом партнерстве посетили производственные площадки омского нефтеперерабатывающего завода и завода "Омский каучук".

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.