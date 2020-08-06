Гастроли Театра им. Вахтангова в Кузбассе отменили из-за роста заболеваемости в регионе

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Гастроли Государственного академического театра им. Е. Вахтангова, запланированные в Новокузнецке и Кемерове с 22 по 30 августа в рамках проекта "Большие гастроли", не состоятся из-за роста заболеваемости в регионе новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе программы по поддержке гастрольной деятельности.

Планировалось, что театр в течение семи дней выступит с девятью спектаклями и даст 15 показов параллельно в двух городах на сценах Кемеровского театра драмы им. А. В. Луначарского и Новокузнецкого драматического театра.

"Запланированные с 22 по 30 августа 2020 года "Большие гастроли" Театра Вахтангова в Кузбасс, организованные при поддержке Министерства культуры РФ, не состоятся. В связи с ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в Кемеровской области проведение массовых концертных и театрально-зрелищных мероприятий запрещено", - отметили в пресс-службе.

В гастрольном центре рассказали, что согласно распоряжению губернатора Кемеровской области от 5 августа, было отменено разрешение на возобновление деятельности концертных и театрально-зрелищных учреждений Кемеровской области. "Данный нерядовой прецедент говорит о том, что самый крупный театральный проект - "Большие гастроли", как и все театры страны, начинает новый сезон в непредсказуемых условиях пандемии, в связи с нестабильной ситуацией распространения опасной коронавирусной инфекции театральная жизнь может быть прервана в любой момент и "Большие гастроли" отменены в любом регионе РФ", - приводит пресс-служба слова генерального директора программы Елены Булуковой.

Она обратила внимание, что организаторы проекта делают все возможное, чтобы "Большие гастроли" состоялись в условиях абсолютной безопасности, с соблюдением всех противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора и распоряжений органов самоуправления. "Работа "Больших гастролей" на протяжении более шести лет доказала, что культура сильнее форс-мажорных обстоятельств, и этот тяжелый коронавирусный период мы с театрами переживем", - считает директор проекта.