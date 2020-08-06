Власти Хакасии продлили ограничения из-за коронавируса до 23 августа

ТАСС, 6 августа. Правительство Хакасии продлило режим ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 23 августа. Об этом глава республики Валентин Коновалов сообщил на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ".

Режим всеобщей самоизоляции, действовавший в Хакасии с 1 апреля, власти сняли 15 июня. Карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга также сняли 15 июня, с 30 июня карантин отменили для людей, приехавших из Красноярского края и Тувы. В регионе возобновлена работа летних кафе и летних веранд заведений общепита, туристических баз, музеев и аттракционов. С 27 июля разрешена работа кинотеатров. С 3 августа республика приступила ко второму этапу снятия ограничений.

"Штабом, с учетом позиции Роспотребнадзора, принято решение оставить действующий режим без изменений и продлить еще на две недели, до 23 августа включительно", - сообщил глава региона.

По данным республиканского оперативного штаба, с начала пандемии зафиксировано более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 2,6 тыс. человек выздоровели, 33 умерли.