Роспотребнадзор направил на исследование три фрагмента ракет-носителей, найденных на Алтае

ТАСС, 6 августа. Обнаруженные жителями Шебалинского района Республики Алтай фрагменты отработанных частей ракет-носителей "Протон-М" вывезены из района и направлены на исследования. Фрагменты относятся к запускам с космодрома Байконур прошлых лет, сообщили ТАСС в четверг в управлении Роспотребнадзора по региону.

В зону пролета космических ракет с космодрома "Байконур" и падения их ступеней попадают порядка 40 населенных пунктов в Республике Алтай.

"Главы Каспинского, Верх-Апшуяхтинского сельских поселений обратились по поводу обнаружения [местными жителями] близко к территориям поселений фрагментов отработанных частей ракет-носителей, 3 и 4 августа в район выезжала рабочая группа из представителей профильных организаций. Во время поездки обнаружены три фрагмента частей ракет-носителей "Протон-М", они эвакуированы. Для исследований на содержание ракетного топлива (гептила), других загрязняющих веществ взяты пробы почвы под обломками и вблизи. Это обломки, которые появились там не после последнего запуска "Протона", а раньше", - рассказал собеседник агентства.

Представитель управления Роспотребнадзора пояснил, что Шебалинский район ранее не входил в зону влияния ракетно-космической деятельности. Жители начали обращаться в ведомство несколько лет назад, так как начали находить обломки в пределах территорий сельских поселений - несколько обломков было также вывезено в прошлом году. Сейчас Шебалинский, а также Улаганский район включены в зону проведения мониторинга.

В рамках мониторинга в июле, до запуска, и 3 августа, после запуска, по заданию Роспотребнадзора медики взяли 41 пробу крови жителей двух сел Шебалинского района и одного села Улаганского района для определения N-нитрозоаминов в "Федеральном научном центре медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения" в Перми.

Также в этом году 31 июля после запуска ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с Байконура представитель Роспотребнадзора участвовал в послепусковом облете территории с сотрудниками АО "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры", АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева", Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай, Института водных и экологических проблем СО РАН. Были взяты пробы почвы в 14 селах для определения следов продуктов распада гептила, нитратов, тяжелых металлов, также пробы воды в 11 реках и Телецком озере. Обнаруженные фрагменты отделяемых частей ракет-носителей вывезли из районов падения на вертолете.