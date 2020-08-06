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Пандемия COVID-19

Глава города Белово в Кузбассе заразился коронавирусом

При этом Алексей Курносов продолжает работать из дома на "удаленке"

КЕМЕРОВО, 6 августа. /ТАСС/. Глава моногорода Белово Кемеровской области Алексей Курносов заразился коронавирусом. Он продолжает работать удаленно, сообщил он сам на своей странице в Instagram.

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"У меня оказались положительными результаты на наличие коронавирусной инфекции. Я сейчас прохожу лечение, члены моей команды находятся на самоизоляции. Ремонты и строительство в городе не остановились, мы работаем на "удаленке", - написал Курносов.

Моногород Белово с населением около 73 тыс. человек относится к категории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Как отмечается на сайте администрации городского округа, основными градообразующими предприятиями являются угольные предприятия: шахта "Грамотеинская", шахта Чертинская-Коксовая", шахта "Листвяжная", Бачатский угольный разрез.

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