В Кузбассе снесут школу, которая обрушилась при капремонте

КЕМЕРОВО, 6 августа. /ТАСС/. Власти города Мыски Кемеровской области приняли решение не завершать капитальный ремонт школы, здание которой частично обрушилось в середине июля при капитальном ремонте. Трехэтажный корпус снесут и к концу 2021 год построят в городе новую школу, сообщается в четверг на официальном сайте муниципалитета.

"После обрушения наружной стены проведено обследование здания, специалисты сделали выводы о невозможности дальнейшей эксплуатации школы. Строительство новой школы запланировано на 2021 год, предварительный срок сдачи объекта IV квартал 2021 года", - говорится в сообщении.

Проект образовательного учреждения планируется разработать уже к концу года с учетом всех современных требований. Источники финансирования и стоимость работ по строительству и оснащению новой школы не уточняются.

Ранее ТАСС сообщал, что во время капремонта школы в Мысках строители обнаружили на одной из ее стен трещину и остановили работу, в ночь с 15 на 16 июля стена обрушилась. Прокуратура Кузбасса организовала проверку соблюдения требований законодательства при проведении строительных работ.