На Алтае закрыли нелегальный детский лагерь

ТАСС, 6 августа. Работу нелегального детского лагеря у села Манжерок в Республике Алтай, где жили более 60 детей в возрасте от 6 до 16 лет, приостановили, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Отдых в детских лагерях в регионе не разрешен из-за пандемии коронавируса.

"Сотрудники Роспотребнадзора в составе межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления в Республике Алтай пресекли деятельность несанкционированного детского лагеря в селе Манжерок в Майминском районе. На момент проверки в лагере находились 61 несовершеннолетний ребенок от 6 до 16 лет и девять сопровождающих совершеннолетних людей", - говорится в сообщении.

Комиссия установила, что на турбазе, принадлежащей ООО "Пилигрим", организован детский отдых детей без родителей из Алтайского края, Новосибирской области и Республики Алтай. Руководство компании подало перед открытием турбазы уведомление в Роспотребнадзор, но не уведомила о планах организовывать детский отдых, несмотря на запрет организации отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Алтай, продленный до 14 августа из-за пандемии.

Также специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарных правил, на территории лагеря не выполнялись противоэпидемические мероприятия - регулярное обеззараживание воздуха, проведение дезинфекции. Наполняемость базы превышала 50%, кровати были расположены на расстоянии менее метра друг от друга, не соблюдалась социальная дистанция, проводились массовые мероприятия. "По фактам выявленных нарушений Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай возбуждено административное производство, вынесен протокол о временном запрете деятельности объекта, материалы направлены в суд для принятия административных решений", - уточняется в сообщении.

Туристические базы в связи с пандемией не работали в республике до 3 июля. Деятельность детских лагерей по-прежнему приостановлена. На 6 августа в регионе подтвержден 1 672 случая заражения коронавирусом, в том числе 11 новых случаев за последние сутки.

Республика Алтай - горный регион с населением около 218 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. проживают в единственном в регионе городе - Горно-Алтайске. Основные направления деятельности - туризм и сельское хозяйство.