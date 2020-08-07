Мэр Усолье-Сибирского: ликвидация химического загрязнения вошла в практическую стадию

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Ликвидация крупного очага химического загрязнения в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области, где в 2005 году закрылось предприятие "Усольехимпром", вошла в практическую стадию, сообщил в пятницу в интервью ТАСС мэр города Максим Торопкин.

"Представители Росатома уже находятся здесь, работают главные проектировщики. На следующей неделе начнут брать пробы земли, производить геологию и геодезию. В принципе, мы уже вошли в практическую стадию [ликвидации загрязнения]", - сказал Торопкин.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Минприроды России должно до 30 сентября заключить госконтракт с исполнителем работ по ликвидации загрязнения. Правительству РФ поручено обеспечить выделение средств из федерального бюджета. Росатому поручено обеспечить организацию незамедлительного выполнения работ по изоляции и приведению в безопасное состояние загрязненных объектов в Усолье-Сибирском.