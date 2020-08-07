Крышу здания суда в Новосибирской области сорвало сильным ветром

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Прошедший вечером в четверг сильный ветер с дождем сорвал крышу со здания мирового суда в Барабинске Новосибирской области и привел к повреждению кровель еще 14 зданий, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

"6 августа 2020 года в результате прохождения грозового фронта с порывами ветра <…> повреждена кровля [14 зданий], сорвана крыша со здания по адресу Кирова 26 А (мировой суд)", - сказали в пресс-службе.

Также из-за ветра произошло аварийное отключение от электричества 1 881 здания, в том числе одного медицинского учреждения и одного детсада. К полуночи электроснабжение было восстановлено почти во всем городе. Без электричества остаются четыре многоквартирных дома, один частный дом, детско-юношеская спортивная школа и частная стоматология.

Жители Барабинска в социальных сетях делятся фотографиями поваленных деревьев и разбросанного по улицам мусора. Уборка деревьев завершилась утром в пятницу, уточнили в министерстве.