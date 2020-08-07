Работа детсадов, музеев, спортзалов и бань возобновится в Красноярском крае с 10 августа

"Губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение о переходе региона с 10 августа ко второму этапу ослабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Возобновится работа детских садов, школ, организаций среднего профессионального образования и организаций дополнительного образования. Свою работу возобновят музеи и библиотеки. Начнут работу бани и сауны, бассейны, фитнес-центры, спортивные залы и иные объекты физической культуры и спорта", - сообщили в пресс-службе.

Работа спортзалов будет ограничена. Групповые занятия смогут посещать не более 20 человек единовременно, а полная загрузка клубов должна быть не более 50% от их единовременной пропускной способности. Смогут приступить к тренировкам, в том числе и в крытых спортивных комплексах, воспитанники спортивных школ и академий. Будет разрешено проводить официальные спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи профессиональных клубов, без присутствия зрителей.

Также будет разрешено работать розничным непродовольственным магазинам, имеющим отдельный наружный вход и площадь торгового зала до 800 квадратных метров. В пресс-службе добавили, что в крае по-прежнему будет контролироваться соблюдение жителями масочного режима и дистанцирования. Режим ограничительных мер для отдельных организаций будет продлен по 6 сентября.

Коронавирусная инфекция диагностирована более чем у 13,8 тыс. жителей края. Выздоровели более 11,9 тыс. человек, умерли 345.