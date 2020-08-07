Полпред в СФО потребовал устранить нарушения промбезопасности на ГРЭС в Кузбассе

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло потребовал от властей Кузбасса взять на контроль устранение выявленных Ростехнадзором нарушений промышленной безопасности на Южно-Кузбасской ГРЭС, которая отапливает моногорода Калтан и Осинники на юге региона. Угроза жизни и здоровью сотрудников предприятия должна быть устранена, подчеркнул Меняйло на совещании по вопросам готовности субъектов СФО к отопительному сезону.

"По Южно-Кузбасской ГРЭС. Там нарушение правил промышленной безопасности, создающее угрозу жизни и здоровью персона. Ремонты котлов производятся не в полном объеме, отсутствует экспертиза промышленной безопасности котлов, допускается эксплуатация котлов с разрушенной обмуровкой (изоляционным слоем - прим. ТАСС), приводящая к большой загазованности рабочей зоны. <…> Я предлагаю вам назначить должностное лицо, которое возьмет [на контроль] ход подготовки [к отопительному сезону] совместно с Ростехнадзором для того, чтобы устранить те замечания промышленной безопасности, которые создают угрозу здоровью и жизни людей", - сказал Меняйло, обращаясь к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву.

Южно-Кузбасская ГРЭС (входит в энергетический дивизион группы "Мечел") - одна из старейших тепловых станций в Кузбассе, она работает с 1951 года и обеспечивает тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения моногорода Калтан и Осинники с населением 62,5 тыс. человек. В начале июня на ЮК ГРЭС произошел аварийный порыв труб в котлоагрегате, что вызвало мгновенный выброс большого объема пара. Аварийный котел был остановлен, ведутся ремонтные работы.

Долги

По словам губернатора Кузбасса Цивилева, владелец ЮК ГРЭС компания "Мечел" находится в трудном финансовом положении из-за кризиса на мировом угольном рынке, кроме того, муниципалитеты Кузбасса имеют долг перед теплоэнергетиками в размере около 560 млн рублей. Но подготовка к отопительному сезону на тепловой станции должна быть проведена в соответствии с планом.

"С кризисом в мировой угольной отрасли их ситуация серьезно осложнилась, но, тем не менее, мы с ними договорились. Подписали соглашение о том, что они дополнительно к плану в ближайшие 2 года выделят 500 млн рублей на подготовку [к отопительным сезонам]. У нас есть взаимные неплатежи. Мы им должны 560 млн рублей, они нам за землю должны 700 млн рублей. <…> [Но] эта финансовая задолженность не является препятствием для ЮК ГРЭС для подготовки к отопительному сезону", - сказал Цивилев.

Власти Кузбасса намерены сохранить объемы финансирования программы по подготовке к зиме на уровне прошлого года и в целом направить на эти цели 7,6 млрд рублей по объектам ЖКХ, а по объектам электроэнергетики - 10,6 млрд рублей. По словам главы региона, все средства подготовлены, работы ведутся в соответствии с графиком.