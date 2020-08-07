Мэр Усолье-Сибирского объяснил большое количество собственников площадки "Усольехимпрома"

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Большое число собственников у промышленной площадки "Усольехимпром" в Иркутской области, где находится крупный очаг химического загрязнения, связано с тем, что в ходе конкурсного производства имущество банкрота покупали разные лица. Об этом в пятницу в интервью ТАСС сообщил мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

"37 собственников, из них 11 ведут хозяйственную деятельность. Имущество ["Усольехимпрома"] находилось в конкурсной массе. И вся конкурсная масса выставлялась на торги. Разные лица покупали цеха, здания и так далее", - сказал мэр.

Компании, которые работают на промплощадке, производят металлический калий, кристаллы для геодезии и космонавтики, белизну, мебель. Также на промплощадке расположена майнинг-ферма.

Ранее Торопкин сообщал ТАСС, что предприятиям, которые расположены вблизи источников химического загрязнения, предложат другие земельные участки, так как территория по поручению президента передается в муниципальную собственность для проведения работ по ликвидации загрязнения. Производство металлического калия, по мнению мэра, должно остаться на месте, так как это крупная компания, которая работает на оборонный комплекс. Ежедневно на предприятии ведется мониторинг состояния воздуха, пока угрозы для него нет.

Загрязнение

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Президент Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолье-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.