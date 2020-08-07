Полпред в СФО поручил активизировать подготовку к зиме в зоне паводка в Приангарье

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поручил активизировать работу по подготовке к отопительному сезону в районах Иркутской области, пострадавших от паводка летом 2019 года.

"Есть сложности с получением паспортов готовности. Особое внимание сосредоточьте на объектах теплоснабжения. И на тех населенных пунктах и муниципальных образованиях, которые в прошлом году пострадали от паводка. В соответствии с планами работ срок окончания по подготовке к отопительному сезону - 1 сентября. Не так долго осталось. Поэтому, Ростехнадзор совместно с органами власти Иркутской области, активизируйте эту работу", - сказал полпред в пятницу на совещании по вопросу готовности субъектов округа к осенне-зимнему периоду.

Меняйло отметил, что в Тулунском, Зиминском, Чунском районах, а также городах Нижнеудинске и Зиме имеется отставание по созданию плановых запасов топлива.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.