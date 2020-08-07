Внутрирегиональное авиасообщение в Томской области возобновят 11 августа

"Томская область с 11 августа возобновляет регулярные авиарейсы из Томска в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый. Решение об этом принял губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу", - говорится в сообщении.

ТАСС, 7 августа. Власти Томской области приняли решение полностью возобновить внутрирегиональное авиасообщение с 11 августа, сообщили в пятницу журналистам в региональном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Самолеты в труднодоступный поселок Новый Васюган на севере Томской области, где проживают порядка 2 тыс. человек, будут летать из Томска по вторникам и четвергам по маршруту Томск - Каргасок - Новый Васюган. Осенью и весной попасть в Новый Васюган иным путем, чем по воздуху, невозможно - единственная дорога из Томска до Нового Васюгана протяженностью в 1,1 тыс. км недоступна в это время года. Самолеты в город Кедровый с населением около 2 тыс. человек, также лишенный круглогодичного наземного сообщения, будут летать по вторникам и четвергам.

"Авиарейсы по распоряжению главы региона субсидируются из областного бюджета, поэтому доступны для жителей отдаленных населенных пунктов. Авиаперевозки выполняет авиакомпания "Сила" на 15-17-местных самолетах Ан-28", - уточняется сообщении.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта. Последний раз режим ограничений продлевался до 31 августа. В июле томские власти начали постепенно снимать действующие ограничения. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске, с 22 июля - автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов, а с 28 июля - фитнес-клубы и бассейны.

По последним данным регионального оперштаба, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 4 471 человек, в том числе 66 за последние сутки, 3 032 человека выздоровели, 42 пациента умерли.