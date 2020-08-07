Четыре проблемные территории в Алтайском крае не получат паспорта готовности к зиме

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Город Яровое, где действует режим ЧС из-за проблем на ТЭЦ, Алейск, Калманский и Тальменский районы в Алтайском крае не получат в этом сезоне паспорта готовности к зиме. Предполагается, что они смогут получить их через год, сообщил в пятницу на совещании по вопросам готовности субъектов Сибирского федерального округа к работе в осенне-зимнем периоде глава региона Виктор Томенко.

"У четырех из 139 муниципалитетов <...> будут проблемы с получение паспортов - скорее всего, не получат Яровое, Алейск, Калманский, Тальменский районы. Там ведутся длительные мероприятия, которые в этом году мы не успеем [завершить]. Думаю, следующим осенним периодом они выйдут на готовность получения", - сказал Томенко, отвечая на вопрос полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло о проблемах по подготовке к зиме.

Полпред также отметил, что в регионе есть проблемы в нескольких небольших сельских населенных пунктах. По словам Томенко, там проблемы решаются более оперативно: так, в селе Белояровка с населением в 700 человек подготовка к зиме затягивается из-за переноса котельной в здание бывшего клуба. Жители в итоге будут отрезаны от котельной, так как в 48 из 52 домов есть собственные печи, а остальным выделят средства на их покупку и установку. К котельной подключат социальные объекты и сельсовет - на переустройство правительство края направит около 5 млн рублей. В селе Новороманово Калманского района, где ранее не было эксплуатанта котельной, таким стал местный МУП.

Также Меняйло подчеркнул, что в Алтайском крае необходимо решить проблемы с водоснабжением в селах Зеленая Дубрава Каменского района, станции Третьяково Третьяковского района и двух поселках в пригороде Барнаула - Спутнике и Сибирской Долине.

По словам Томенко, в остальном в крае работа по подготовке к зиме идет по графику. На капитальный ремонт и ремонтные работы для подготовки к отопительному зимнему сезону планируется направить суммарно около 9 млрд рублей - примерно 70% на подготовку субъектов энергетики и около 30%, то есть 2,5 млрд рублей, - на подготовку жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований. На сегодня уже фактически освоено 3,5 млрд рублей, объем проведенных работ - на уровне 50%.