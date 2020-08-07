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Пандемия COVID-19

СК возбудил дело после смерти постояльцев томского пансионата от коронавируса

Пансионат для пожилых людей "Южный" продолжает работать, в нем был полностью заменен персонал и проведена дезинфекция

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил после гибели двух постояльцев пансионата "Южный" в Томске, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в следственном управлении СК по Томской области.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в частном пансионате для пожилых людей "Южный" в июне. Заражение подтвердилось у 47 из 70 постояльцев, а также у 16 сотрудников. По данному факту прокуратура начала проверку информации о возможном ненадлежащем оказании социальных услуг пожилым людям и инвалидам в коммерческой организации. Позднее проверку организовало и управление СК по региону.

"Умерли два человека. Дело возбуждено по ч. 3. статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сообщили в пресс-службе. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Собеседница агентства уточнила, что пансионат в настоящее время продолжает работать. Как ранее сообщал журналистам вице-губернатор Иван Деев, после вспышки коронавируса в пансионате был полностью заменен персонал и проведена дезинфекция.

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РоссияТомская областьПандемия COVID-19
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