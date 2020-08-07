В Тевризском районе Омской области ввели режим ЧС из-за пожара в тайге

ОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Тевризского района ввели в пятницу режим ЧС из-за пожара в недоступном для наземного транспорта таежном лесу на самом севере региона, сообщила пресс-служба Главного управления лесного хозяйства Омской области. К тушению возгорания будут привлечены десантники-парашютисты ФБУ "Авиалесоохрана".

По данным "Авиалесоохраны", Омская область находится на втором месте среди регионов СФО по площади действующих пожаров, здесь на землях лесного фонда зафиксировано 7 пожаров общей площадью 571 га. Неблагоприятной пожарной обстановке способствует тридцатиградусная жара, которая держится в регионе уже вторую неделю. На территории 3 из 32 районов Омской области установлен высший, 5 класс пожарной опасности, в 7 районах - 4 класс.

"В лесах на территории Тевризского района разгорелся пожар, ставший причиной введения режима чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 7 августа, глава Тевризского муниципального района Омской области А.И. Чуланов", - сообщили в пресс-службе.

Пожар зафиксирован на самом севере области в Бородинском лесничестве. По предварительной оценке, его площадь составляет 27 га. Принято решение о ликвидации пожара, несмотря на отсутствие угрозы населенным пунктам. К его тушению планируется привлечь 16 десантников-парашютистов ФБУ "Авиалесоохрана". "Контракт между Главным управлением в лице САУ "Тевризский лесхоз" и федеральным резервом парашютно-десантной службы будет заключен в ближайшее время", - сообщили в управлении.