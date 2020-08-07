Омская область и Сбербанк подписали соглашение о снижении ипотечных ставок для населения

ОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Омской области и омское отделение ПАО "Сбербанк" подписали соглашение о снижении ипотечной ставки для десяти льготных категорий граждан, проживающих на территории региона. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Глава региона Александр Бурков и управляющий омским отделением ПАО "Сбербанк" Сергей Коновалов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственной жилищной политики. Стороны договорились объединить усилия для развития жилищного кредитования в регионе и повышения доступности недвижимости для тех категорий граждан, кто особенно в этом нуждается. Ставка по кредитам, оформленным в рамках соглашения, будет снижена на 0,5 процентных пункта по сравнению со стандартной", - говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что снижение ставки не потребует дополнительных расходов из бюджета региона. "Эти расходы берет на себя Сбербанк. В 2020 году воспользоваться правом предоставления ипотечных жилищных кредитов со сниженной процентной ставкой в Сбербанке смогут более 300 семей. Дополнительная льгота предусмотрена для тех категорий, которые являются получателями мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий, в частности, в форме сертификатов", - отметили в пресс-службе.

Воспользоваться льготной ставкой смогут молодые семьи, молодые специалисты, медработники, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане, которые проживают или собираются переехать в сельские районы, семьи с областным материнским капиталом, а также многодетные семьи, ветераны боевых действий и инвалиды, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и встали на учет до 1 января 2005 года. Приобрести жилье по льготной ипотеке можно как на первичном, так и на вторичном рынках.

Глава региона отметил, что федеральные и региональные власти ведут системную работу по повышению доступности ипотеки для населения. "За счет средств областного бюджета мы снизили ставку на три процентных пункта по программе банка ДОМ.РФ, которую реализует Омская региональная ипотечная корпорация. К повышению доступности займов подключаются банки. Считаю это необходимым сотрудничеством банковского сектора и областных властей", - цитирует пресс-служба главу региона. На эту меру из областного бюджета было выделено около 250 млн рублей. Снижение ипотечной ставки также должно положительно сказаться на жилищном строительстве.

По данным Омскстата, в 2019 году в Омской области было введено в эксплуатацию 540,9 тыс. кв. метров жилья, что на 3,5% больше, чем в 2018 году. Однако рост был достигнут за счет индивидуальных застройщиков. Они построили 2 076 квартир общей площадью 312,8 тыс. кв. метров, что на 132,9 тыс. кв. метров больше показателей позапрошлого года. Юридические лица снизили свои показатели с 342,6 до 228,1 тыс. кв. метров.