В Южно-Кузбасской ГРЭС сообщили, что устраняют выявленные Ростехнадзором нарушения

КЕМЕРОВО, 7 августа. /ТАСС/. Южно-Кузбасская ГРЭС (входит в энергетический дивизион группы "Мечел"), которая отапливает моногорода Калтан и Осинники в Кемеровской области, разработала комплекс мероприятий по устранению выявленных Ростехнадзором нарушений промышленной безопасности. На предприятии проводятся экспертизы оборудования, подача тепло- и электроэнергии потребителям на время ремонтов не ограничена, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе станции.

Ранее полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло потребовал от властей Кузбасса взять на контроль устранение нарушений промышленной безопасности на Южно-Кузбасской ГРЭС, которые создают угрозу для жизни и здоровья сотрудников. По его словам, котлы теплостанции требуют ремонта и эксплуатируются с разрушенной изоляцией. В свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что владелец ГРЭС - компания "Мечел" находится в трудном финансовом положении из-за кризиса на мировом угольном рынке. Несмотря на это, в течение двух лет компания намерена инвестировать около 500 млн рублей в модернизацию теплостанции.

"В настоящее время на электростанции реализуется план мероприятий по устранению выявленных Ростехнадзором нарушений. <…> Проводятся необходимые независимые экспертизы оборудования. В приоритете соблюдение графика ведения ремонтных работ и подготовка к отопительному сезону. Электростанция работает в штатном режиме, ограничения потребителей в тепловой и электроэнергии нет", - сообщили в компании, не уточнив, когда планируется завершить эти работы.

Южно-Кузбасская ГРЭС (входит в энергетический дивизион группы "Мечел") - одна из старейших тепловых станций в Кузбассе, она работает с 1951 года и обеспечивает тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения моногорода Калтан и Осинники с населением 62,5 тыс. человек. В начале июня на ГРЭС произошел аварийный порыв труб в котлоагрегате, что вызвало мгновенный выброс большого объема пара. Аварийный котел был остановлен, ведутся ремонтные работы.