Полпред в СФО потребовал от Ростехнадзора проверить объекты ЖХК до отопительного сезона

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло потребовал от Ростехнадзора, завершающего выдачу паспортов готовности муниципалитетам 15 октября, своевременно освидетельствовать все объекты теплоснабжения в округе до начала отопительного сезона, который в разных регионах Сибири стартует в разное время. Об этом он сообщил в ходе совещания по вопросам готовности субъектов СФО к отопительному сезону.

"Спланируйте работу Ростехнадзора так, чтобы к началу отопительного сезона все проверки, освидетельствования были проведены. Мы сами себя иногда загоняем в угол. Мы планируем эти работы до 15 ноября - 15 октября, а людям надо давать тепло. В социальные учреждения - уже в сентябре месяце. Отопительный сезон будет начинаться в разных регионах по-разному, но уже в некоторых наших территориях в конце августа - начале сентября", - сказал Меняйло.

Также сибирский полпред поручил надзорных органам более жестко реагировать на нарушения в ходе проверки объектов теплоснабжения. Он призвал немедленно докладывать о неготовности ключевых объектов ЖКХ. "Надо заставлять работать не только теплоснабжающие организации, но и те, в чьей собственности находится магистральная сеть и управляющие компании, которые отвечают за подготовку внутридомовых сетей", - подчеркнул полпред.