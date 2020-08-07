В Республике Алтай возобновят работу спортзалы и фитнес-центры

ТАСС, 7 августа. Фитнес-центры и спортивные залы в Республике Алтай, закрытые из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 8 августа. Однако массовые мероприятия, соревнования и тренировки детей пока остаются под запретом, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в пятницу.

"Спортзалам и фитнес-центрам будет разрешено открыться с 8 августа, но при жестком соблюдении всех санитарных норм и по согласованию с Роспотребнадзором. Проведение соревнований и других массовых мероприятий остается под запретом, также пока не разрешены детские тренировки. Бассейны в регионе пока остаются закрытыми", - сказал собеседник агентства.

Также в регионе с 8 августа в обычном режиме возобновляют работу МФЦ. Медучреждениям по решению Роспотребнадзора будет разрешено проводить диспансеризации, профилактические осмотры, а также возобновить работу дневных стационаров.

В пресс-службе подчеркнули, что в регионе продолжает действовать масочный режим, остаются под запретом любые массовые мероприятия. Закрыты музеи, театры и кинотеатры. Работа детских лагерей также остается под запретом.

По данным оперштаба региона, за прошедшие сутки в республике выявлен 21 новый случай коронавируса, всего за время пандемии выявлено 1 693 случая. Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек.