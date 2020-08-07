В Новосибирской области запустили программу реабилитации для перенесших коронавирус

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники Новосибирского госпиталя ветеранов войн начали проводить дистанционные занятия по лечебной физкультуре для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Курс реабилитации, включающий также консультации с пульмонологом, врачом-реабилитологом и терапевтом, длится 14 дней, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Для того, чтобы пациенты не остались один на один после перенесенной болезни с ее последствиями и осложнениями, проделана большая работа. Разработана пошаговая инструкция для подключения к видеозанятиям, дистанционно проведено предварительное анкетирование, которое позволяет оценить реабилитационный потенциал пациентов, подготовлена анкета обратной связи. В первом занятии участвовало 17 пациентов, проходивших лечение от коронавируса в больнице № 12", - цитирует пресс-служба заведующую отделением медицинской профилактики госпиталя Надежду Шумскую.

Как пояснили в пресс-службе облправительства, лечебная физкультура является ключевым звеном в восстановлении после перенесенной инфекции. Врачом-реабилитологом госпиталя в режиме видеозанятий представлен комплекс упражнений, который разработан на основе рекомендаций Союза реабилитологов России. Занятия позволяют уменьшить одышку, улучшить чувство равновесия и координацию движений.

"Курс реабилитации состоит из 14 занятий. На дистанционном этапе с пациентами работают пульмонолог, терапевт, реабилитолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, инструктор по лечебной физкультуре и специалист информационного отдела", - добавили в правительстве. Когда состояние больного после перенесенной инфекции улучшится, ему предложат очную комплексную реабилитацию в дневном стационаре госпиталя, которая включает физиопроцедуры, солевые ингаляции, массаж.