Избирком зарегистрировал еще шесть кандидатов на пост губернатора Иркутской области

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала еще шестерых кандидатов в губернаторы, выборы которого состоятся в сентябре. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба облизбиркома.

5 августа был зарегистрирован первый кандидат - депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Щапов.

"Сегодня, 7 августа, Избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала кандидатами на должность губернатора Иркутской области депутата думы Иркутска Григория Вакуленко ("Гражданская Платформа"), проректора по административно-хозяйственной и производственной деятельности ИРНИТУ Геннадия Щадова (КПСС), председателя совета регионального отделения партии "Родина" Максима Евдокимова ("Родина")", - говорится в сообщении.

Кроме этого, зарегистрированы врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (самовыдвижение), депутат Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова ("Справедливая Россия"), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников (ЛДПР).

Мэру города Бодайбо Евгению Юмашеву, который шел самовыдвиженцем, в регистрации отказали. Пресс-служба избиркома пояснила, что в его листах с подписями избирателей было выявлено пять и более процентов недействительных подписей. Всего документы на регистрацию подавали восемь претендентов на пост губернатора.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года ушел в отставку коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России. Выборы губернатора Иркутской области будут проходить в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. ЦИК России 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.