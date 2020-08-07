В Красноярске прекратили уголовное дело экс-ректора медицинского вуза

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Дело бывшего ректора Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) Ивана Артюхова, которого обвиняли в превышении должностных полномочий, закрыто за отсутствием состава преступления. Об этом сообщается в уведомлении от регионального главка МВД, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Осенью 2018 года следователи регионального главка МВД возбудили в отношении Артюхова и проректора Бориса Краснопеева уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Тогда их подозревали в присвоении 1,12 млн рублей при реконструкции здания КрасГМУ. Вскоре Артюхов был уволен с должности руководителя вуза. В феврале 2020 года действия бывших руководителей вуза были квалифицированы по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), им было предъявлено обвинение.

"Принято решение о прекращении в отношении вас и Краснопеева Б. Н. уголовного дела <...> за отсутствием в действиях составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ", - говорится в уведомлении на имя Артюхова.

Сообщается, что он имеет право на реабилитацию, в том числе на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных и иных правах. В ГУ МВД по краю подтвердили ТАСС прекращение уголовного дела.

Сам Артюхов сообщил ТАСС, что ждет извинения от прокуратуры, а также, что через суд будет добиваться отмены приказа об увольнении.

Артюхов руководил КрасГМУ с 2004 года.