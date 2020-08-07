В Кировском районе Новосибирска построят новую дорогу

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Новая дорога появится в Кировском районе Новосибирска, одном из самых загруженных районов города, в 2021 году. Подрядчики продлят улицу Петухова, участок соединит две крупные магистрали левого берега областного центра. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на министра строительства региона Ивана Шмидта.

"Новая дорога обеспечит перспективный выход на ул. Комсомольскую, соединив две крупнейших улицы данной территории, и улучшит транспортную ситуацию в районе. Правительство региона в этих целях выступило с заявкой на федеральное финансирование по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", - цитирует пресс-служба министра.

Район улицы Петухова один из самых оживленных с затрудненным автомобильным движением. Это территория комплексной застройки, где за последние годы выросло несколько крупных микрорайонов. Участок протяженностью 780 метров начали строить в 2019 году. Согласно сайту госзакупок, дорогу проложат от улицы Петухова, 95 до улицы Николая Сотникова, 2.

Первый этап строительства обошелся в 198,26 млн рублей, подрядчиком выступил "Новосибирскавтодор". По контракту компания должна была создать инженерно-топографический план земельного участка площадью 24,8 га.

В июле власти объявили аукцион на поиск подрядчика второго этапа работ. Начальная цена контракта 144 млн рублей. Финансирование строительства предусмотрено из городского, областного и федерального бюджетов. В настоящее время подача заявок на аукцион завершена, ведется работа комиссии.

Дорога по улице Петухова будет иметь четыре полосы движения, тротуар шириной три метра. Участок оборудуют светофорами и остановками общественного транспорта.