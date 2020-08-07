Количество операций с недвижимостью на Алтае за полгода сократилось на 18%

БАРНАУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Жители Алтайского края стали совершать меньше операций с недвижимостью - по итогам первого полугодия 2020 года количество заявлений, поступивших в Управление Росреестра по региону, сократилось на 18% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления в пятницу.

"По итогам первого полугодия 2020 года в регионе на 18% снизилось количество поступивших заявлений, поданных в Управление Росреестра, по отношению к уровню первого полугодия 2019 года. В определенной степени снижение стало следствием ограничительных мер, введенных во втором квартале в связи с распространением коронавируса", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в региональном управлении Росреестра, в том числе, сокращение произошло из-за того, что в МФЦ людей принимали только по записи, сами граждане были осторожны и минимизировали посещение госучреждений. В электронном виде оформлять сделки могут лишь те, у кого есть цифровая подпись, а таких граждан в регионе мало.

Также, по данным ведомства, закономерно сократилось и число зарегистрированных прав. В 1 полугодии 2020 года зарегистрировано 188,6 тыс. права - на 24,5% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Заметно сократилось и число зарегистрированных прав на земельные участки - на 21,3%, на жилую недвижимость на 16,3%. На 22% меньше, чем в прошлом году зарегистрировали договоров участия в долевом строительстве.

При этом число обращений за различными регистрационными действиями по ипотеке незначительно возросло - этому, как отмечают в Росреестре, помогли государственные меры по поддержке жилищного строительства и социальная поддержка граждан в неблагоприятной социально-экономической обстановке.