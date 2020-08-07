В шести регионах России завершились учения с участием более 7 тыс. военнослужащих ЦВО

ТАСС, 7 августа. Специальные учения по видам всестороннего обеспечения с участием более 7 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) завершились на полигонах Алтайского края, Свердловской, Самарской, Кемеровской, Оренбургской и Новосибирской областей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ЦВО.

В ходе учений военнослужащие "отработали вопросы материально-технического обеспечения, прикрытия и оперативно-тактической маскировки, а также организации систем управления и связи в различных видах обстановки", говорится в сообщении.

В тексте указано, что специалисты подразделений разведки, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы и военной полиции обеспечили охрану, прикрытие перегруппировки войск на местности, параллельно отработав внезапные вводные, усложнявшие условия выполнения учебно-боевых задач.

"Опыт проведенных учений позволит заблаговременно на едином оперативном фоне развернуть систему управления и всестороннего обеспечения группировок войск, привлекаемых к двусторонним учениям 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армии ЦВО", - отмечается в пресс-релизе.

Также к учениям привлекались около 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.