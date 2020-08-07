"Норникель" опроверг информацию о несанкционированном сбросе воды на руднике "Октябрьский"

НОРИЛЬСК, 7 августа. /ТАСС/. Информация о несанкционированном сбросе воды на руднике "Октябрьский" в Норильском промышленном районе в Красноярском крае не соответствует действительности. Об этом в пятницу ТАСС сообщила пресс-служба компании "Норникель".

"В интернете появилась информация о якобы очередном несанкционированном сбросе воды на одном из производственных объектов Заполярного филиала "Норникеля". Данная информация не соответствует действительности. Зафиксированный на видео поток воды является зарегистрированным выпуском № 170, через который осуществляется сброс шахтных вод рудника "Октябрьский" после их отстаивания в баках-накопителях. Сточные воды образуются в результате естественного водопритока в подземной части рудников "Октябрьский" и "Таймырский", - сообщили в компании.

В "Норникеле" подчеркнули, что вся разрешительная документация для осуществления сброса компанией получена в соответствии с законодательными требованиями. Производственный экологический контроль осуществляется в полном объеме, его результаты направляются в государственные органы.

В свою очередь прокуратура Красноярского края после появлении информации о сбросе организовала проверку. Сейчас на месте находятся прокурор города Норильска, представители Росприроднадзора и правоохранительных органов, которые разбираются в причинах прохождения сточных вод по открытым участкам местности.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами ПАО ГМК "Норильский никель" требований законодательства об охране окружающей среды и промышленной безопасности. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.