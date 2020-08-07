Прокуратура начала проверку после разлива при перекачке смеси под Норильском

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Проверка начата по факту разлива топливно-водяной смеси, который произошел при ее перекачке на реке Амбарная под Норильском. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"По поручению прокурора Красноярского края прокуратурой города Норильска организована проверка в связи проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшем в результате разгерметизации трубопровода ООО "Политехника" в районе устья реки Амбарная. В целях выяснения обстоятельств и координации деятельности контролирующих органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Норильска", - сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности, об охране окружающей среды. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

По данным Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель"), объем разлившейся смеси - от 100 до 250 литров. Разлив локализован, трубопровод отключен. Производится зачистка данного участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом.

Енисейское Межрегиональное Управление Росприроднадзора взяло на контроль ситуацию, организуются надзорные мероприятия по инциденту. В субботу будет проведен штаб, на котором планируется принять решение о вылете сотрудников Росприроднадзора и взятии проб.

Авария на ТЭЦ-3

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.