На инфраструктуру для Красноярской технологической долины направят более 938 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Красноярского края до 2027 года должно вложить в создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры для особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина" более 983 млн рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ о создании зоны, размещенном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Принять к сведению обязательства правительства Красноярского края об осуществлении в период до 2027 года строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, за счет средств бюджета Красноярского края в размере не менее 983,382 млн рублей", - говорится в документе.

Компания "Русал" и правительство Красноярского края подписали соглашение об открытии особой экономической зоны промышленно-технологического типа "Красноярская технологическая долина". Проект будет реализовываться в рамках масштабного проекта "Енисейская Сибирь". Предполагается создать вокруг крупных предприятий - Красноярского алюминиевого завода и Богучанского алюминиевого завода - комплекс перерабатывающих производств, чтобы выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это будет способствовать увеличению доли экспорта по отдельным видам продукции из алюминиевых сплавов, а также созданию порядка 1,2 тыс. новых рабочих мест. К участию в проекте приглашаются иностранные инвесторы.

Инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край в рамках единой экономической зоны, был инициирован в конце 2017 года. 27 марта 2019 года было подписано специальное распоряжение правительства РФ об одобрении комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Объем инвестиций в проект до 2027 года оценивается в сумму порядка 2 трлн рублей.