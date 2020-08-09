В Кузбассе в 200 частных подворьях отдаленных поселков установили солнечные батареи

КЕМЕРОВО, 9 августа. /ТАСС/. Подрядная организация установила солнечные батареи в 200 частных подворьях отдаленных поселков на юге Кузбасса, где проживает малочисленный коренной народ шорцы. Таким образом, обеспечено бесперебойное электроснабжение жителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Таштагольского района Кемеровской области.

"На каждый дом ставится одна станция из расчета, чтобы подключить весь набор бытовой техники. 200 [станций] установлено", - сказал собеседник агентства.

Из областного и местного бюджетов на эти цели было выделено около 52 млн рублей. Обслуживать станции жители поселков будут самостоятельно, так как это не требует профессиональной подготовки. Оборудование в поселки доставляли на вертолетах, водным и внедорожным транспортом, а также на лошадях.

В Кузбассе с помощью солнечных батарей ранее электрифицировали поселок Эльбеза в Таштагольском районе. В 2011 году там была введена в эксплуатацию первая в регионе солнечная электростанция, мощность которой обеспечивает электроснабжением несколько частных дворов. Власти приняли решение в 2020 году вместо централизованных поселковых электростанций ставить индивидуальные на каждое домовое хозяйство.

Шорцы - тюркоязычный народ, в России насчитывается порядка 17 тыс. его представителей, из них две трети проживают в Кузбассе. По данным департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, в регионе проживают порядка 13,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов. Это шорцы и телеуты. Традиционными промыслами для них являются охота, рыболовство, скотоводство, земледелие.