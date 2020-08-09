В Новосибирске местные жители устроили шумную вечеринку

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Жители Новосибирска устроили шумную вечеринку на одной из улиц города, полиция зафиксировала факт нарушения закона о тишине. Решается вопрос о привлечении организатора к административной ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Вчера в Новосибирске в месте, где располагается ряд открытых летних заведений, сотрудниками полиции был зафиксирован факт нарушения тишины и покоя граждан. Организатор был установлен и доставлен в отдел полиции. Материал проверки по признакам административного правонарушения по ст. 4.2 закона Новосибирской области "Об административных правонарушениях" ("Нарушение тишины и покоя граждан") собран в полном объеме. Решается вопрос о составлении административного протокола и передачи дела в административную комиссию для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в СМИ Новосибирска появились сообщения о том, что вечером в субботу несколько десятков человек под громкую музыку танцевали на проезжей части на одной из улиц города.