В МЧС заявили о возможных подтоплениях в Иркутской области из-за подъема воды в реке Китой

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели в Иркутской области переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым подтоплением из-за повышения уровня воды выше критической отметки в реке Китой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"Главное управление МЧС России по Иркутской области, Усольский и Ангарский пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-10 августа на реке Китой у поселка Раздолье ожидается повышение уровня воды до отметок 240-290 см при критической отметке 280 см, возможно затопление пониженных участков поймы реки", - говорится в сообщении.

Организован постоянный мониторинг уровня воды, население информируют о ситуации, проверяется готовность сил и средств к реагированию при возникновении чрезвычайной ситуации, отмечается в сообщении.

Повышение уровня воды в Китое возможно из-за дождей, местами по области прогнозируются сильные осадки. На некоторых реках области в воскресенье уже отмечено повышение уровней воды, но критические отметки не достигнуты.

В селе Раздолье проживают около 1,3 тыс. человек.