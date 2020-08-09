{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омске загорелись два частных жилых дома и надворные постройки

Площадь пожара составляет 400 кв. м, есть угроза перехода огня на соседние строения

ОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Возгорание двух частных жилых домов и надворных построек произошло в воскресенье в Омске. По предварительной информации, площадь пожара составляет 400 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

"Поступило сообщение о пожаре в Омске по адресу: 4-я Тюкалинская улица, жилой дом, надворные постройки. На момент прибытия первого подразделения горят два частных дома и надворные постройки. Предварительная площадь пожара 400 кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению привлечено 11 единиц техники и 59 человек. Существует угроза перехода огня на соседние строения. По словам очевидцев, в домах в момент возгорания никого не было.

Теги
РоссияОмская область
Четыре человека погибли в ДТП в Красноярском крае
Еще трое пострадали
Читать полностью