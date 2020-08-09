Полиция возбудила дело после ДТП с четырьмя жертвами в Красноярском крае

ТАСС, 9 августа. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае, где в воскресенье при столкновении двух автомобилей четыре человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщается на сайте МВД региона.

"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Канском районе, где сегодня четыре человека погибли, еще трое получили тяжелые травмы. Следователь принял решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц"), - говорится в сообщении.

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае. Водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Camry. На месте погибли водители обоих автомобилей и два пассажира. Пострадали 30-летняя женщина и двое подростков 12 и 14 лет, которые находились в Toyota Camry.