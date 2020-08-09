Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла более чем в 2,5 раза

ТАСС, 9 августа. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла за выходные с 383 га до 1 086 га, в том числе зафиксировали пожар на территории государственного природного заповедника "Тунгусский", созданного на месте падения Тунгусского метеорита. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Авиалесоохраны, распространенном в воскресенье.

"Девятого августа на территории РФ действовало 109 лесных пожаров на площади 71 801 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 19 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 086 га (Красноярский край)", - говорится сообщении. По данным ведомства, 7 августа площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляла 383 га, было зафиксировано 15 пожаров.

Десантники Авиалесоохраны отправились также в государственный природный заповедник "Тунгусский", созданный на месте падения Тунгусского метеорита. В заповеднике, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе, который относится к районам Крайнего Севера, тушат лесной пожар площадью 1 га.

"Для оказания оперативной помощи заповеднику "Тунгусский" в Красноярский край уже перебрасывают дополнительные силы Федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" в количестве 25 человек. В ближайшие сутки планируется их прибытие на территорию Красноярского края", - говорится в сообщении. Первая группа десантников отправилась в заповедник в пятницу, 7 августа.

Тунгусский государственный природный заповедник общей площадью более 290 тыс. га создан в 1995 году для изучения последствий падения Тунгусского метеорита и сохранения местных биоценозов. Заповедник расположен на южной границе распространения вечной мерзлоты. Центральная часть заповедника - кратер древнего мезозойского вулкана. Около 70% площади заповедника занимают лиственничные и сосново-лиственничные леса, в которых обитают медведи, волки, соболя, лоси, северные олени. Зафиксированы краснокнижные птицы: орлан-белохвост, сапсан, скопа, черный аист. На территории заповедника обнаружено шесть стоянок древнего человека.