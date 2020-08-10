В Иркутской области планируют начать выплаты семьям с детьми

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области с сентября планируют начать перечислять единовременные денежные выплаты в размере 10 тыс. рублей в качестве поддержки в период пандемии семьям с детьми в возрасте 16-18 лет. Об этом на сессии законодательного собрания сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

"В случае принятия закона мы готовы начать эти выплаты с сентября текущего года", - сказал Кобзев.

Депутаты заксобрания на сессии приняли в окончательном чтении проект закона о выплатах семьям, имеющим детей в возрасте 16-18 лет. "Выплата будет носить заявительный характер", - сказал председатель комитета по здравоохранению и социальной защите заксобрания Александр Гаськов. Последний день подачи заявлений - 30 ноября 2020 года.

Председатель заксобрания Александр Ведерников уточнил, что в регионе проживает 52,5 тыс. детей в возрасте 16-18 лет. На выплаты из областного бюджета будет направлено почти 526 млн рублей.

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей. В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату детских пособий в размере 10 тыс. рублей. Эту финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Поддержать семьи с детьми в возрасте 16-18 лет власти Иркутской области решили на средства регионального бюджета.