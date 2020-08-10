Площадь пожара на полигоне ТБО в Новосибирске сократилась почти в три раза

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Площадь пожара на мусорном полигоне "Левобережный" в Новосибирске, тушение которого продолжается уже пятые сутки, сократилась с 1,5 тыс. до 600 кв. метров. Об этом сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания областного правительства начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

Полигон твердых бытовых отходов "Левобережный", ранее неоднократно горевший, загорелся в Кировском районе Новосибирска в ночь 5 августа. Открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут, однако продолжается глубинное тление, из-за чего окрестности свалки окутал дым. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура вместе со специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" организовали проверку по факту возгорания.

"Тушение продолжается, оставшаяся площадь составляет около 600 км. м. Затруднение вызывает горение внутри, проводится мониторинг качества атмосферного воздуха", - сказал Орлов.

Как пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, пока отклонений от норм ПДК не зафиксировано. Для тушения возгорания использовано 6,5 тыс. кубометров грунта. Как сообщалось ранее, МКУ "Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству" провела отбор проб воздуха непосредственно на очаге возгорания, а также на прилегающих к полигону улице Малыгина и в Затулинском жилом массиве. Сроки полной ликвидации возгорания на полигоне зависят от погодных условий, отметили в пресс-службе муниципалитета.

В конце прошлой недели Локоть сообщил журналистам, что на ликвидацию возгорания потребуется несколько дней. При этом жители второго крупнейшего города Новосибирской области - Бердска - 6 августа обратились с жалобами на задымление, идущее со стороны полигона.