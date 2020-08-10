В Новосибирской области возобновят работу бассейны, бани и рестораны

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в понедельник смягчили ограничения, введенные из-за новой коронавирусной инфекции, и разрешили открыть для посещения бассейны, банные комплексы и залы ресторанов. Об этом в ходе оперативного совещания областного правительства сообщил губернатор региона Андрей Травников.

"Я предлагаю сегодня на заседании правительства принять решение о возобновлении работы бассейнов, банных комплексов и предприятий общественного питания, в том числе и закрытых залов", - сказал Травников.

Он добавил, что для обеспечения безопасности региональные власти намерены организовать встречу с руководителями заведений общепита для обсуждения дополнительных противоэпидемиологических мер.

27 июля глава региона сообщил о продлении режима повышенной готовности до 31 августа, в области сохраняется масочный режим. Ранее в регионе постепенно вводились и другие послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк. Работа заведений общепита на открытых верандах разрешена с 6 июля. 13 июля были сняты ограничения на работу магазинов, располагающихся в торговых центрах.

В Новосибирской области количество пациентов, заразившихся коронавирусом, превысило 10 тыс. человек.