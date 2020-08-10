Власти Иркутской области поддержат ИП и граждан, работа которых ограничена из-за пандемии

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии одобрили проект закона о выплатах индивидуальным предпринимателям (ИП), деятельность которых была приостановлена или ограничена из-за пандемии коронавируса, и гражданам, ушедшим в отпуск без содержания.

"Предлагается поддержать индивидуальных предпринимателей, чья деятельность приостановлена либо ограничена, а также граждан, зарегистрированных на территории Иркутской области, ушедших в отпуск без сохранения заработной платы на период введения режима повышенной готовности. Ежемесячные выплаты гражданам в размере 12130 рублей, также на каждого ребенка в их семье в возрасте до 18 лет в размере 5 тыс. рублей", - сказал депутат Валерий Хайдуков, представляя законопроект.

Парламентарий отметил, что подобные меры поддержки уже приняты в других регионах. Когда могут начаться выплаты и сколько средств на это потребуется, пока не уточняется.

Ограничения из-за пандемии коронавируса в Иркутской области были введены в конце марта. С 14 мая начался первый этап их снятия. Уже разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе. С 27 июля власти разрешили открыться кафе и ресторанам при гостиницах, с 1 августа - остальным точкам общепита. Здесь должны соблюдать все меры безопасности, в частности, следовать требованию о наполняемости помещений не более 50%.