Все детсады в Алтайском крае планируют открыть с 12 августа

БАРНАУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Возобновление работы 100% детских садов в Алтайском крае ожидается с 12 августа. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в управлении печати и массовых коммуникаций.

Как сообщили 7 августа в пресс-службе правительства региона, в крае вводится ряд смягчений в работе для различных учреждений. В частности, губернатор региона Виктор Томенко утвердил документ с мерами по смягчению режима ограничений в том числе для детсадов, общепита, бань и парков. Подписание документа означает переход ко второму этапу снятия ограничений, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

"12 августа ожидается возобновление работы 100% детских садов. <...> На данный момент завершена обработка и уборка помещений, специалисты управления Роспотребнадзора ведут прием дошкольных учреждений", - сообщили в управлении.

Дата возобновления работы каждого отдельно детсада зависит от его готовности и проведения санитарных мероприятий. Как уточнили ТАСС в Минобрнауки края, всего в регионе 900 помещений и зданий, где расположены детские сады.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае на сегодня составило 10 094, за прошедшие сутки в крае выявлено 95 инфицированных, выздоровело 45 пациентов. За все время пандемии в крае коронавирус был выявлен у 918 детей до 17 лет включительно.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 млн человек, свыше 727 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 887 536 случаев заражения, выздоровели 693 422 человека, умер 14 931. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.