Новосибирские предприниматели получили почти 2 млрд руб. субсидий в период пандемии

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Новосибирские предприниматели получили субсидии на сумму 1,9 млрд рублей для частичной компенсации затрат, в том числе сохранения занятости и оплаты труда, в условиях преодоления последствий новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Сумма выплаченных субсидий новосибирским организациям для частичной компенсации затрат, в том числе сохранения занятости и оплаты труда, составила 1,908 млрд рублей. На 7 августа 2020 года 172 налогоплательщика воспользовались дополнительной отсрочкой (рассрочкой) по уплате налоговых платежей и страховых взносов, 430 организациям предоставлена отсрочка по кредитам на срок до 6 месяцев, 611 региональным компаниям предоставлены краткосрочные целевые кредиты и займы на льготных условиях по ставке 0%, 2 634 юридических лица и индивидуальных предпринимателя получили льготные кредиты по ставке 2%", - отмечается в сообщении.

Ранее в правительстве сообщали, что предприниматели Новосибирской области с марта по август 2020 года привлекли более 1,14 млрд рублей кредитных средств под 2%.

Режим ограничений, связанный с пандемией нового типа коронавируса, в Новосибирской области был введен 31 марта и частично действует до сих пор.

В области коронавирус обнаружили у 10 269 человек, умерли 285 человек, выздоровели 8 487 человека.