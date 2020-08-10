Из Барнаула отправился первый авиарейс до курорта Белокуриха

БАРНАУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Первый внутрирегиональный рейс из аэропорта Барнаула им. Германа Титова до курорта федерального значения Белокуриха вылетел в понедельник в 13:30 (9:30 мск). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("Сила").

Как сообщала пресс-служба "Силы", авиакомпания организовала стыковочный рейс через Барнаул, который позволит жителям Томска быстро добираться до курорта Белокуриха.

"Рейс на Белокуриху из Барнаула отправлен в 13:30", - сообщили в пресс-службе.

Самолет в Барнаул прибыл из Томска и отправился в город-курорт, где совершит посадку в 14:15 (10:15). Рейсы будут совершаться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Расстояние от Томска до Белокурихи - около 700 км, ранее добраться из одного города в другой можно было лишь на автотранспорте, или, к примеру, доехать на поезде до Барнаула или Бийска, а потом пересесть на автомобиль или автобус и проехать еще около 230 км. Авиарейс в разы сократил расстояние и время в пути.

"Сила" с 3 июля открыла новый рейс из аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай) до аэродрома рядом с курортом Белокуриха. Руководство авиакомпании сообщало, что в планах у них - единая удобная система рейсов из городов Сибири на курорт. Как сообщали в Минтрансе Алтайского края, в рамках дальнейшего развития воздушного сообщения с городами Западной Сибири прорабатывается вопрос рейсов в Белокуриху из Новосибирска и Новокузнецка. По словам замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, развитие региональных перевозок стимулирует внешнеэкономические связи субъектов и влияет на развитие внутреннего туризма в РФ.