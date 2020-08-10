Число заразившихся коронавирусом в доме-интернате в Кузбассе увеличилось до 19

КЕМЕРОВО, 10 августа. /ТАСС/. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Междуреченске, где в минувшую субботу Роспотребнадзор зафиксировал вспышку заболеваемости - заразились девять проживающих и медсестра. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы мэрии города.

"В Междуреченском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших - 18 постояльцев интерната и одна медсестра. Все они госпитализированы в специализированные медучреждения Новокузнецка. По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице пресс-центра Междуреченска в соцсети "ВКонтакте".

Ранее пресс-служба администрации сообщала, что после выявления первых случаев заражения коронавирусом пансионат был закрыт, все контактные лица - более 100 человек помещены под медицинское наблюдение.

По данным регионального оперативного штаба на понедельник, в Кузбассе выявлено 4 544 случая заражения коронавирусом, в том числе 112 за последние сутки. 3 049 пациентов выздоровели, 30 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.