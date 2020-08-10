Площадь лесных пожаров в Томской области выросла за выходные вдвое, превысив 1 тыс. га

ТОМСК, 10 августа. /ТАСС/. Площадь действующих лесных пожаров в Томской области, на севере которой объявлен режим ЧС из-за природных возгораний, за минувшие два дня выросла почти в два раза - с 624 га до 1,1 тыс. га, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

По данным "Авиалесоохраны", Томская область находится на втором месте среди регионов СФО по площади действующих пожаров, на первом - Красноярский край, где с пятницы площадь лесных пожаров увеличилась с 383 га до более 1,5 тыс. га. Также режим ЧС из-за пожаров действует в двух районах Омской области. Неблагоприятной пожарной обстановке способствует тридцатиградусная жара, которая держится в регионах СФО уже вторую неделю.

"На сегодняшний день локализованы три лесных пожара (68,6 га) в Улу-Юльском и в Верхнекетском лесничествах. Один очаг действует в Александровском, по три - в Каргасокском и Васюганском лесничествах. Общая площадь действующих пожаров составляет 1,1 тыс. га. Возгорания потушены в Верхнекетском, Колпашевском и Александровском лесничествах на площади 210,3 га", - сообщили в понедельник в пресс-службе.

Уточняется, что в тушении пожаров задействованы 103 сотрудника авиапожарной службы, в том числе 27 человек федерального резерва "Авиалесоохраны", шесть специалистов наземных лесопожарных подразделений департамента лесного хозяйства, 43 - из регионального управления МЧС России, один арендатор лесного массива. Всего с начала года в Томской области ликвидировано 152 лесных пожара на общей площади 3,3 тыс. га.

К вечеру пятницы площадь лесных пожаров в регионе составляла 624 га, три из семи очагов возгорания произошли из-за сухих гроз в удаленных труднодоступных лесных массивах, где может работать только авиация. Причина возникновения большинства лесных пожаров в регионе - погодные условия: с начала августа наблюдался дефицит осадков, среднесуточная температура воздуха поднялась до отметки плюс 30 градусов и выше. В Александровском и Каргасокском районе на севере региона в ночь на пятницу был введен режим ЧС, в эти районы был направлен федеральный резерв сил "Авиалесоохраны". Власти области ввели особый противопожарный режим.