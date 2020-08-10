На тлеющем после пожара мусорном полигоне в Новосибирске ввели режим повышенной готовности

Полигон твердых бытовых отходов "Левобережный", ранее неоднократно горевший, загорелся в Кировском районе Новосибирска в ночь на 5 августа. Открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут, однако продолжается глубинное тление, из-за чего окрестности свалки окутал дым. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура вместе со специалистами управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" организовали проверку по факту возгорания. Площадь горения составляла 1,5 тысячи квадратных метров, в настоящее время она сократилась до 600 квадратных метров.

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели на территории полигона твердых бытовых отходов в Кировском районе Новосибирска, где шестые сутки проходит ликвидация пожара с глубинным тлением, сообщил ТАСС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

"Ввести режим повышенной готовности локального характера на полигоне ТБО "Левобережный" на улице Малыгина в Ленинском районе Новосибирска", - процитировал он соответствующий документ.

Кроме того, в режим "Повышенной готовности" переведены: департамент по ЧС мэрии города, ЕДДС Новосибирска, департамент ЖКХ и энергетики города и администрация Ленинского района. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в региональном правительстве пояснил, что решение было принято, чтобы обеспечить интенсивность пожаротушения, привлечения сил и средств.

В конце прошлой недели Локоть сообщил журналистам, что на ликвидацию возгорания потребуется несколько дней. При этом жители второго крупнейшего города Новосибирской области - Бердска - 6 августа обратились с жалобами на задымление, идущее со стороны полигона.