В Сибири и Поволжье начались крупнейшие учения двух армий ЦВО с участием 12 тыс. человек

ТАСС, 10 августа. Крупнейшие в 2020 году двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) стартовали в четырех регионах Сибири и Поволжья. В них принимает участие более 12 тыс. военнослужащих, сообщил в понедельник журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Всего в двустороннем учении принимает участие более 12 тыс. военнослужащих и свыше 3 тыс. единиц военной техники, в том числе более 20 летательных аппаратов. <...> [Это] крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий", - сказал он.

Генерал-полковник добавил, что учения пройдут на полигонах Республики Тыва, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областей. В них задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10" и "Элерон".

"В ходе учения воинские формирования округа отработают совместные действия по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил", - отметил генерал-полковник, добавив, что главной особенностью учений станет отработка вопросов применения группировок войск "при вскрытии и отражении глобального удара условного противника, а также противодействия в многосферной операции".

Масштабные двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й гвардейской общевойсковой армий, которые завершатся 14 августа, станут одним из главных мероприятий боевой учебы войск Центрального военного округа в 2020 году и позволят систематизировать накопленный опыт боевой подготовки, а также усовершенствовать формы применения войск в различных условиях быстроменяющейся обстановки.

В новость были внесены изменения (11:15 мск) — добавлены подробности.