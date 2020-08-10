В Новосибирской области снижается урожайность зерновых

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Урожайность зерновых культур, уборка которых началась в Новосибирской области в конце июля, имеет тенденцию к снижению. Это происходит на фоне почвенной засухи в 17 из 30 районов региона, сообщил во время оперативного совещания областного правительства в понедельник министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

"По оперативным данным, сельскохозяйственные организации провели уборку на площади 97 тыс. гектаров, около 7% от уборочной площади <…> при урожайности 18 центнеров с гектара. Урожайность имеет тенденцию к снижению", - сказал Лещенко, добавив, что текущая урожайность составляет 18,7 центнера с гектара.

Министр также рассказал, что продолжается уборка кормовых культур. Он отметил, что несмотря на засуху, аграриям удастся выполнить план по заготовке сена для крупного рогатого скота.

На начало августа режим ЧС муниципального уровня из-за пересыхания почвы ввели в 17 из 30 районов области, большая часть из них расположена на юге и юго-западе региона. Сейчас на территории пострадавших районов проводится оценка ущерба. Предварительно он оценивается в полмиллиарда рублей. Площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи в Новосибирской области, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 33% от общего объема засеянных площадей.