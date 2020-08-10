В Приангарье ввели выплаты на питание школьников, которые учатся в соседних регионах

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в понедельник приняли проект закона о выплате компенсаций за питание школьников многодетным и малообеспеченным семьям, дети из которых учатся в школах соседних регионов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.

В Иркутской области есть семь отдаленных муниципальных образований, дети из которых учатся в школах Красноярского края и Республики Бурятия, так как им территориально ближе школы соседних регионов, чем других населенных пунктов Приангарья. Они не получают бесплатное питание в школах, предусмотренное законом Иркутской области для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

"В окончательном виде были одобрены изменения в закон "О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей". Они предусматривают компенсацию родителям расходов на питание детей из многодетных и малоимущих семей Приангарья, обучающихся в муниципальных школах, расположенных на территории соседних регионов", - говорится в сообщении.

На выплату компенсаций с 1 сентября по 31 декабря 2020 года потребуется 2,8 млн рублей, далее ежегодно порядка 6 млн рублей из областного бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что населенные пункты, дети из которых учатся в школах Красноярского края и Бурятии, находятся в Тайшетском и Слюдянском районах Иркутской области на границах регионов. В этих муниципалитетах проживают 250 многодетных и малообеспеченных семей, в них воспитываются почти 450 детей.